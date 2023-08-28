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إردوغان يتوجه "قريبا" الى روسيا للقاء بوتين

أخبار دولية
2023-08-28 | 09:57
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إردوغان يتوجه &quot;قريبا&quot; الى روسيا للقاء بوتين
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إردوغان يتوجه "قريبا" الى روسيا للقاء بوتين

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "قريبا" الى روسيا ليبحث مع نظيره فلاديمير بوتين إحياء الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية، بحسب ما اعلن المتحدث باسم حزب إردوغان عمر جيليك الاثنين.
     
وقال جيليك "اتخذ رئيسنا مبادرة (إجراء محادثات لاحياء الاتفاق) لتجنب أن يواجه العالم أزمة غذائية. سيزور (إردوغان) سوتشي قريبا. نعتقد أن تطورات جديدة يمكن أن تحصل بعد هذه الزيارة".

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