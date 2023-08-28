ماكرون: مؤتمر الأمن الإقليمي المقبل لدعم العراق سيعقد في تشرين الثاني

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين أنّ مؤتمر الأمن الإقليمي المقبل لدعم العراق سيعقد في بغداد في تشرين الثاني.



وابدى في كلمته أمام السفراء الفرنسيين في الاليزيه تحفظا بشأن عودة سوريا للهيئات الإقليمية وكذلك بشأن التقدم المحتمل في الملف النووي الإيراني.



وقال "يجب أن نستمر في المشاركة في المهمة (ضد الإرهاب) في بلاد الشام وتعزيز العمل الذي نقوم به منذ سنوات لتحقيق الاستقرار السياسي والعسكري في المنطقة بأكملها".