وفاة 11 شخصا واصابة 144 في حصيلة جديدة للمصابين ببكتيريا الفيلقية في بولندا

ارتفعت حصيلة المصابين ببكتيريا الفيلقية في مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا الى 11 وفاة وفق ما اعلنت السلطات الصحية المحلية الاثنين.



وقال آدم سيدور مفتش الصحة الإقليمي للصحافة: "لقد أكدنا 144 حالة (اصابة) و11 حالة وفاة".



وتراوح أعمار المتوفين بين 64 و95 عاما وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة.



ومرض الفيلقية هو عدوى رئوية خطرة تتسبّب بها بكتيريا تصيب الجهاز التنفّسي للإنسان وتنتقل إليه إمّا عبر شرب مياه ملوّثة بها، أو عبر الاستنشاق من طريق مكيّف الهواء.



وقال سيدور: "نبحث عن مصدر التلوث. ويجري حاليا درس تلوث شبكة إمدادات المياه الساخنة والباردة".



ووفقا للنتائج الاولى للتحاليل، تم التأكد من وجود بكتيريا الفيلقية بمستويات مختلفة في نصف عينات المياه الـ 18 الأولى التي تم فحصها. وتم أخذ ما مجموعه 105 عينات.



وقال مفتش الصحة: "هذا لا يسمح لنا حاليا بتأكيد أن شبكة إمدادات المياه هي مصدر التلوث. والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة".



في نهاية الاسبوع، قامت سلطات رزيسزو المدينة التي تعد 200 الف نسمة، بعملية تطهير إضافي لشبكة إمدادات المياه.