طهران تحذّر واشنطن من أن مصادرة نفطها تتعارض مع اتفاق تبادل السجناء

حذّرت طهران واشنطن الإثنين من أن مصادرتها لشحنة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة محتجزة في الولايات المتحدة، تتعارض واتفاق حديث أبرمه البلدان لتبادل السجناء.



وأفادت تقارير صحافية أميركية في الأيام الأخيرة، أن الولايات المتحدة بدأت بتفريغ الشحنة من على متن الناقلة ومصادرتها، بذريعة أن هذا الخام مصدره الجمهورية الإسلامية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي إن قيام الولايات المتحدة بضبط هذه الشحنة "غير مثمر".

