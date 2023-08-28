العراق ينفذ عقوبة الإعدام شنقا بثلاثة مدانين في اعتداء جهادي في بغداد العام 2016

نفذت السلطات العراقية عقوبة الاعدام شنقا بثلاثة اشخاص سبق أن دينوا بضلوعهم في اعتداء خلف 323 قتيلا في بغداد في تموز 2016 وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية، وفق ما اعلن مكتب رئيس الوزراء الاثنين.



وقال المصدر المذكور إنه اثناء استقباله "عوائل شهداء فاجعة الكرادة"، في اشارة الى الحي الذي استهدفه الهجوم الانتحاري بحافلة مفخخة، اعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه "جرى ليلة أمس وصباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المجرمين الرئيسيين المدانين بالاشتراك في جريمة التفجير الإرهابي".