القاضية الفدرالية تحدد آذار 2024 موعدا لبدء محاكمة ترامب في قضية انتخابات 2020

أعلنت القاضية تانيا شاتكن الاثنين، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب امام محكمة فدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ستبدأ في الرابع من آذار 2024.



وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من كانون الثاني 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو نيسان 2026.