الاتحاد الأوروبي يؤكد "دعمه الكامل" لسفير فرنسا لدى النيجر

أعرب الاتحاد الأوروبي الإثنين عن "دعمه الكامل" للسفير الفرنسي لدى النيجر الذي لا يزال في نيامي على رغم انقضاء المهلة التي منحه إياها العسكريون الانقلابيون لمغادرة البلاد.



وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد نبيلة مصرالي إن "قرار الانقلابيين طرد سفير فرنسا هو استفزاز جديد لا يمكنه على الإطلاق المساعدة في التوصل الى حل دبلوماسي للأزمة الراهنة"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي لا يعترف ولن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر".