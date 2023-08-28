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تحطم مقاتلة سعودية خلال مهمة تدريبية ونجاة طاقمها
أخبار دولية
2023-08-28 | 14:04
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تحطم مقاتلة سعودية خلال مهمة تدريبية ونجاة طاقمها
تحطمت طائرة مقاتلة سعودية خلال مهمة تدريبية شرق المملكة الإثنين لكنّ أفراد طاقمها نجوا من الحادث، في ثاني حادث خلال خمسة أسابيع، حسبما أوردت وكالة الأنباء الحكومية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي قوله إنّه "في الساعة 15,44 ... سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "تورنيدو" أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران".
وأكّد المالكي "نجاة الطاقم الجوي ولله الحمد بعد استخدام كرسيي النجاة"، كاشفا أنّه "لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة".
وأشار إلى أنّ "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".
وتقع الظهران على ساحل الخليج في شرق المملكة العربية السعودية وهي منطقة غنية بالنفط.
ولدى المملكة الخليجية أكثر من 100 طائرة من طراز تورنيدو بريطانية الصنع، بحسب تقارير لمراكز أبحاث معنية بالشؤون العسكرية.
ويأتي الحادث بعد خمسة أسابيع من مقتل طيارين سعوديين اثنين إثر تحطم طائرة مقاتلة خلال مهمة تدريبية في خميس مشيط في جنوب المملكة.
أخبار دولية
تحطم
مقاتلة
السعودية
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