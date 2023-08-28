لافروف سينوب عن بوتين في قمة مجموعة العشرين في الهند

يغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند الشهر المقبل على أن يمثله فيها وزير خارجيته سيرغي لافروف، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الإثنين.



وأفاد المكتب بأن رئيس الحكومة تواصل هاتفيا مع بوتين وأبدى "تفهمه" لغيابه عن القمة المقررة في التاسع من أيلول و10 منه في نيودلهي.



وامتنعت الهند التي تربطها بروسيا علاقات وثيقة خصوصا في المجال العسكري والتسليح تعود الى حقبة الحرب الباردة، عن إدانة هجوم موسكو على أوكرانيا. لكن مودي كرّر في الآونة الأخيرة استعداد بلاده للقيام بما في وسعها لإحلال السلام ووضع حدّ للنزاع.



وأفاد بيان مكتب رئيس الوزراء بأن مودي وبوتين تطرقا كذلك الى "مسائل ذات اهتمام مشترك"، بما فيها قمة مجموعة بريكس التي عقدت الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا وغاب عنها بوتين أيضا.



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في آذار الماضي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي على خلفية اتهامات بترحيل غير قانوني لأطفال أوكرانيين، وهي تهم ينفيها الكرملين ويعتبر أن مذكرة التوقيف بحق بوتين "باطلة".



وبينما كان توقيع جنوب إفريقيا نظام روما لإنشاء المحكمة يفرض نظريا عليها توقيف بوتين بحال وصوله الى أراضيها، فإن الهند ليست ضمن الدول الموقعة.



وتتألّف مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أبرزها الولايات المتحدة والصين، وتشكّل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتضمّ ثُلثي سكان العالم. وبين أعضائها دولة إفريقية واحدة هي جنوب إفريقيا.