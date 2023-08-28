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ترامب يعتبر تحديد موعد محاكمته في آذار 2024 "تدخلا انتخابيا"
أخبار دولية
2023-08-28 | 15:14
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ترامب يعتبر تحديد موعد محاكمته في آذار 2024 "تدخلا انتخابيا"
ندد دونالد ترامب بشدة الاثنين بالموعد الذي حددته قاضية لبدء محاكمته الفدرالية في واشنطن بتهمة السعي الى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، واصفا هذا القرار بأنه "تدخل إنتخابي" في معركة 2024.
واتهم الرئيس السابق على شبكته "تروث سوشل" القاضية المعنية بأنها "تكره ترامب"، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن.
أخبار دولية
ترامب
انتخابات 2020
قاضية
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