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بعد موجة حر... فيضانات وثلوج في سويسرا

أخبار دولية
2023-08-28 | 15:38
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بعد موجة حر... فيضانات وثلوج في سويسرا
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بعد موجة حر... فيضانات وثلوج في سويسرا

تشهد سويسرا منذ أيام عدة أمطارا غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات للتربة مع ثلوج على الجبال، وذلك بعد موجة حر.
     
وانهمرت ثلوج الاثنين في جبال الألب وتحديدا في محطة زيرمات المعروفة للتزلج والتي تقع على ارتفاع 1638 مترا. وقالت الارصاد الجوية السويسرية عبر منصة إكس إن "درجة الحرارة شهدت تراجعا كبيرا في أربعة ايام. فالخميس، سجلت الحرارة في المحطة 31,2 درجة مئوية. وهذا الصباح في الساعة 11,15 سجلت 0,5 مئوية. وحددت منطقة تساقط الامطار والثلوج على ارتفاع يراوح بين الفين و2400 متر في سائر منطقة جبال الالب السويسرية".
     
وتسببت الامطار الغزيرة التي بدأت مساء الجمعة وأحدثت انزلاقات بإغلاق العديد من الممرات في منطقة الالب. كذلك، شهدت حركة القطارات اضطرابات محلية.
     
وارتفع منسوب نهر الراين في الوادي الذي يعبره في سويسرا وبلغ المنطقة الواقعة بين السدود، بحسب وكالة "كيستون-ايه تي اس" السويسرية. لكن المناطق المأهولة لا تزال في منأى من أي خطر.
     
وتشهد منطقة تيسين الناطقة بالايطالية بدورها أمطارا غزيرة منذ ايام عدة. وفي بعض مناطق هذا الكانتون، تلوثت مياه الشفة.
     
وتوقعت الارصاد السويسرية مزيدا من الامطار الثلاثاء، في موازاة ثلوج على الجبال.
     
وتتأثر سويسرا ونظامها البيئي في الجبال بالتبدل المناخي. وتعاني الأنهر الجليدية وضعا مأسويا، إذ خسرت ستة في المئة من حجم الجليد فيها بين 2021 و2022، مقابل الثلث بين 2001 و2022.

أخبار دولية

فيضانات

ثلوج

سويسرا

موجة حر

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