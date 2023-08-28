الولايات المتحدة تعوّل على المسيرات لمواجهة التفوق العددي للصين عسكريا

تعتزم وزارة الدفاع الأميركية نشر آلاف الطائرات المسيّرة خلال العامين المقبلين لمواجهة التفوق الصيني على مستوى العديد وكمية العتاد العسكري، وفق ما كشفت مسؤولة عسكرية الإثنين.وقالت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس إن التفوق الأساسي للصين هو "الكمية: عدد أكبر من السفن، عدد أكبر من الصواريخ، عدد أكبر من العناصر".وأضافت خلال مؤتمر للتقنية العسكرية في واشنطن أن بلادها تعتزم مواجهة التفوق الكمّي الصيني بتفوّق كمّي خاص بها، "لكن التخطيط (لمواجهته) سيكون أصعب، ضربه سيكون أصعب، هزيمته ستكون أصعب".وأشارت الى أن الهدف هو "نشر أنظمة مستقلّة مستنزِفة بمقدار الآلاف، في مجالات مختلفة، خلال الأشهر الـ18 الى الـ24 المقبلة".وتعتبر الولايات المتحدة الصين بمثابة أبرز التحديات التي تواجهها عالميا في مجالات عدة، وأكد مسؤولوها غير مرة سعيهم لتفادي أي مواجهة مباشرة معها خصوصا في التباين بشأن تايوان.وفي حين تتمتع هذه الجزيرة بحكم ذاتي ودعم أميركي، تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتعهدت إعادتها الى كنفها بالقوة إن لزم الأمر.