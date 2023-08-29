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الصين تؤكد أنها "تحافظ على سلامة" الأجانب بعد شكاوى يابانية
أخبار دولية
2023-08-29 | 03:03
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الصين تؤكد أنها "تحافظ على سلامة" الأجانب بعد شكاوى يابانية
اعلنت بكين الثلاثاء أنها "تحافظ على سلامة" الأجانب في الصين، بعدما اشتكت طوكيو من مضايقات يتعرّض لها اليابانيون في الصين على خلفية تصريف المياه من محطة فوكوشيما النووية.
وصرّح الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين أن "الصين تحافظ دائما على سلامة وحقوق ومصالح الأجانب المشروعة في الصين، بموجب القانون"، مشددا على أن بكين "تعاملت مع ما يسمى مخاوف الجانب الياباني".
أخبار دولية
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