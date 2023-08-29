وزيرة الخارجية الفرنسية: باريس ستدعم أوكرانيا "طالما لزم الأمر"

كررت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي ستعقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع نظيرها الأوكراني الثلاثاء، أن بلادها ستواصل دعمها لأوكرانيا "طالما لزم الأمر".



وسيحل دميترو كوليبا ضيف شرف على الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين.



وأشارت كولونا في كلمة أمام السفراء إلى أنها ستقول لكوليبا مجددا إن "دعم فرنسا العسكري والسياسي والمالي والإنساني والقانوني سيستمر" كما مصالح فرنسا وأمن أوروبا والاستقرار الدولي.