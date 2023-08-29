أوكرانيا تقول إنها تتقدم على الجبهة الجنوبية قرب روبوتيين

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء ان قواتها تخترق خطوط الدفاع الروسية قرب قرية روبوتين الواقعة على الجبهة الجنوبية والتي أعلنت استعادة السيطرة عليها الإثنين.



وتشن كييف هجوما مضادا منذ حزيران بعد حصولها على أسلحة غربية وبناء وحدات هجومية، لكن التقدم كان بطيئا.



وقال المحدث العسكري أندريه كوفاليوف إن القوات الأوكرانية تتقدم بشكل أكبر في منطقة زابوريجيا التي تقول موسكو إنها جزء من روسيا.