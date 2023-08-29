وزيرة التجارة الأميركية: على واشنطن وبكين "تكثيف الجهود" المشتركة بشأن القضايا العالمية

اعلنت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو الثلاثاء خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، انه يتعين على الصين والولايات المتحدة "تكثيف الجهود" المشتركة لحل قضايا ذات اهتمام عالمي.



وصرّحت خلال اجتماع مع تشيانغ في بكين "هناك... مجالات تثير قلقا عالميا، مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي وأزمة الفنتانيل، حيث نريد العمل معكم كقوتين عالميتين للقيام بما هو صحيح للبشرية" مضيفة أن "العالم يتوقع منا أن نتعاون لحل هذه المشكلات".

