الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل 39 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال بجنوب دارفور جراء قصف طال مساكن

أخبار دولية
2023-08-29 | 05:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل 39 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال بجنوب دارفور جراء قصف طال مساكن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقتل 39 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال بجنوب دارفور جراء قصف طال مساكن


قُتل 39 شخصا على الأقل في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور جراء القصف الذي طال منازل المواطنين في المعارك الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أربعة أشهر، وفق ما أفاد شهود عيان ومصدر طبي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
     
وأفادت المصادر أن "أدى سقوط قذائف على منازل المدنيين في حي السكة الحديد بنيالا إلى مقتل 39 شخصا، معظمهم من النساء والاطفال .. وبينهم أسرة قُتل كل أفرادها".
     
ووصف الناشط الحقوقي السوداني أحمد قوجا عبر حسابه على موقع "إكس" ما حدث في نيالا بأنه "مجزرة .. راح ضحيتها 39 طفلا وامرأة ورجلا في لحظات قليلة".
     
ونيالا من أكثر المدن التي تتركز بها المعارك في إقليم دارفور في غرب البلاد حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة. 
     
والأسبوع الماضي أعلن الجيش السوداني مقتل قائد فرقة المشاة بنيالا، كما أفادت الأمم المتحدة في تقرير أن حدة الاشتباكات في نيالا خلّفت منذ 11 آب/أغسطس "60 قتيلاً و250 جريحاً و50 ألف نازح".
     
ويدور نزاع على السلطة في السودان منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أسفر حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية.
     
كما أُجبر النزاع أكثر من 4,6 ملايين شخص على الفرار، وفق أرقام الأمم المتحدة.
     
والثلاثاء وصل البرهان إلى مطار العلمين في مصر،  حيث من المقرر بحسب بيان لمجلس السيادة أن "يجري مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية". 
     
وهي المرة الأولى التي يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

آخر الأخبار

أخبار دولية

غالبيتهم

النساء

والأطفال

بجنوب

دارفور

مساكن

LBCI التالي
ألمانيا تعلن اعتقال شخص على خلفية الاتجار بمكونات مسيّرات حربية مع روسيا
وزيرة التجارة الأميركية: على واشنطن وبكين "تكثيف الجهود" المشتركة بشأن القضايا العالمية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-22

مقتل 16 شخصا في نيالا إثر قصف عشوائي استهدف مساكن

LBCI
أخبار دولية
2023-07-12

مقتل 66 شخصاً على الأقل جراء أمطار موسمية في الهند

LBCI
أخبار دولية
01:49

مقتل 15 شخصا على الأقل في هجوم لميليشيات في الكونغو الديموقراطية

LBCI
أخبار دولية
2023-08-23

مقتل 17 شخصا على الأقل بانهيار جسر للسكك الحديد في الهند

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:23

نتانياهو يشكر السعودية لسماحها بهبوط طائرة تقل إسرائيليين اضطراريًا في أراضيها

LBCI
أخبار دولية
06:15

مقتل جندي فرنسي من القوات الخاصة في عملية لمكافحة الإرهاب الاثنين في العراق

LBCI
أخبار دولية
06:08

ألمانيا تعلن اعتقال شخص على خلفية الاتجار بمكونات مسيّرات حربية مع روسيا

LBCI
أخبار دولية
05:00

وزيرة التجارة الأميركية: على واشنطن وبكين "تكثيف الجهود" المشتركة بشأن القضايا العالمية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-08-18

تعميم صورة القاصر المفقودة هديل برهو أبو ديّه، هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-05

الـLBCI اطلعت على ورقة الـunhcr... فماذا عن الاقامات؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-07-01

بعد صمت لأكثر من شهرين... "ناسا" تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ

LBCI
منوعات
2023-08-24

انتظره 10 ساعات أمام منزله... قتله ثمّ سكب عليه الأسيد انتقاماً منه لاغتصاب حبيبته!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:34

ورشة عمل حول "المسؤولية القانونية في الأعمال المتعلقة بالألغام" برعاية قائد الجيش

LBCI
أخبار لبنان
07:27

"الجمهورية القوية" تسلّم عويدات الإخبار الذي أعدّته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان

LBCI
امن وقضاء
07:08

وكيل سلامة تقدم بدعوى مخاصمة الدولة.. فماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
06:42

أبو فاعور: اذا لم يكن هناك ارادة داخلية نابعة من الداخل اللبناني فلن تصل اي محاولة خارجية الى اي نتيجة

LBCI
أخبار لبنان
15:14

نصر الله: لن نسمح بأن تُفتح ساحة لبنان من جديد للإغتيالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بطولة العالم لكرة السلة لعام 2023... فرنسا تسقط أمام منتخب لاتفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

منتخب لبنان لكرة السلة يواجه فرنسا غدا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

موسم التفاح على الأبواب... فهل لبنان مستعد للتصدير ودعم المزارع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

اسرائيل وليبيا.. تطبيع أو لا تطبيع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:31

نصرالله: جاهزون للحوار في الملف الرئاسي بعكس بعض الأطراف الأخرى التي ترفضُ ذلك ولكن لا نتسوّل الحوار من أحد

LBCI
منوعات
09:20

صراخ وبكاء... لحظات من الرعب عاشها ركاب إحدى الطائرات بسبب عاصفة شديدة! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:30

انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة السلة بتقدم فرنسا على منتخب الارز بنتيجة 38 37

LBCI
امن وقضاء
09:29

استخدم فان لإبعاد الشبهات عنه...عناصر حاجز ضهر البيدر كشفت أمره وأوقفته (صورة)

LBCI
منوعات
02:00

العالم الهولندي يحدد الفترة الزمنية ويضرب من جديد: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما!

LBCI
منوعات
15:47

اعتقدت أنها تعمل لصالح برنامج مقالب... فتم خداعها لارتكاب جريمة اغتيال صدمت العالم!

LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع في اسعار المحروقات...

LBCI
رياضة
06:05

نهاية الربع الأول من مباراة لبنان وفرنسا ضمن بطولة العالم لكرة السلة بتقدم لبنان 20-19

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More