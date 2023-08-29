ألمانيا تعلن اعتقال شخص على خلفية الاتجار بمكونات مسيّرات حربية مع روسيا

اعتقلت ألمانيا رجلا ألمانيا-روسيا قام ببيع روسيا مكونات الكترونية تستخدم في معدات عسكرية من بينها مسّيرات تنشرها موسكو حاليا في أوكرانيا.



ومن خلال شركته في غرب ألمانيا، قام المتهم الذي أشير إليه باسم فالديمار ف بتصدير مكونات في 26 مناسبة إلى شركة في روسيا تصنّع معدات عسكرية من بينها مسّيرات "أورلان 10"، وفق بيان للمدعين الفدراليين.

