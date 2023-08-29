مقتل جندي فرنسي من القوات الخاصة في عملية لمكافحة الإرهاب الاثنين في العراق

قُتل عنصر في القوات الخاصة الفرنسية في العراق خلال عملية لمكافحة الإرهاب دعما للجيش العراقي، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.



وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن "ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون بمقتل السيرجنت المظلي نيكولا مازييه أمس الاثنين في العراق فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب"، كاشفة أن أعضاء آخرين في وحدته أصيبوا بجروح.