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رئيس الوزراء الصيني يحذر من أن "تسييس" التجارة من قبل واشنطن قد يترك أثرا "كارثيا"

أبلغ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو بأن تسييس المسائل التجارية من قبل الولايات المتحدة قد يترك "أثرا كارثيا".



وحذّر لي من أنّ "تسييس مسائل اقتصادية وتجارية وتوسيع نطاق مفهوم الأمن بشكل كبير سيؤثران ليس فقط بشكل خطير على العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة، انما سيمسان ايضا بمصالح شركات وشعوب البلدين وسيتركان أثرا كارثيا على الاقتصاد العالمي".

