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البحرين تتعهد منح السجناء حقوقًا إضافية وسط إضراب مئات منهم عن الطعام

أخبار دولية
2023-08-29 | 10:51
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البحرين تتعهد منح السجناء حقوقًا إضافية وسط إضراب مئات منهم عن الطعام
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البحرين تتعهد منح السجناء حقوقًا إضافية وسط إضراب مئات منهم عن الطعام

البحرين تتعهد منح السجناء حقوقًا إضافية وسط إضراب مئات منهم عن الطعام

تعهدت السلطات البحرينية منح السجناء بعض الحقوق الإضافية أبرزها زيادة ساعات الزيارات، في خضم إضراب عن الطعام ينفذه مئات النزلاء ويقول ناشطون إنه الأكبر على الإطلاق في تاريخ السجون في البلاد.
     
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان مساء الإثنين أنها ستقوم بمراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة التوقيت وتعديل قائمة الزوار.
     
وأشارت إلى أنها تعتزم كذلك النظر في إمكانية زيادة وقت الإستراحة اليومية (التشمس).
     
لكن هذا البيان لم يهدىء غضب السجناء في مركز الإصلاح والتأهيل المعروف بإسم "سجن جو" والذين قرروا مواصلة الإضراب عن الطعام الذي بدأوه مطلع آب.
     
وبحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره بريطانيا، فإن ما لا يقل عن 800 سجين يشاركون في الإضراب، عدد كبير منهم معارضون معتقلون منذ 2011 خلال حملة قمع إحتجاجات قادها الشيعة للمطالبة بإصلاحات سياسية. 
     
لكن السلطات البحرينية تقول إن 121 سجينًا فقط يشاركون في الإضراب.

أخبار دولية

البحرين

السجناء

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