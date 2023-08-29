الأمم المتحدة تخشى حصول أزمة إنسانية في النيجر

الأمم المتحدة تخشى حصول أزمة إنسانية في النيجر

أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن خشيتها من أن تؤدي الأزمة السياسية في النيجر والعقوبات التي فرضت عليها بعد الإنقلاب إلى عواقب إنسانية "كارثية".



وقامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمراجعة خطتها الطارئة للنيجر منذ إستيلاء الجيش على السلطة في 26 يوليو والإطاحة بالرئيس محمد بازوم.



وقال ممثل المفوضية في النيجر إيمانويل جينياك خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن "الأزمة السياسية الجارية، مع عدم وجود حل واضح في الأفق، تثير حالة من عدم اليقين والقلق، فيما لا تزال البلاد تشهد هجمات متكررة لمجموعات مسلحة غير حكومية، لا سيما بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو".