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كوليبا: أوكرانيا لا تلحظ تراجعًا في الدعم الغربي
أخبار دولية
2023-08-29 | 11:15
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كوليبا: أوكرانيا لا تلحظ تراجعًا في الدعم الغربي
كوليبا: أوكرانيا لا تلحظ تراجعًا في الدعم الغربي
أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في باريس الثلاثاء، بعد إجتماع مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، أن أوكرانيا لا تخشى من أن يتراجع الدعم الغربي.
وقال كوليبا خلال مؤتمر صحافي مع كولونا: "لا نشعر بإنخفاض الدعم في الكونغرس الأميركي أو البرلمان الأوروبي".
وأضاف: "نرى أصواتًا ترتفع في أميركا وفي بعض الدول في أوروبا. في الولايات المتحدة الأمر مرتبط ببدء العملية الإنتخابية لكن كل هذا سيمر. سيمر لأن أوكرانيا تخوض معركة تستحق الدعم".
ويحل الوزير الأوكراني ضيف شرف في المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين المنعقد في باريس.
من جهتها، كررت وزيرة الخارجية الفرنسية أن بلادها ستواصل دعمها لأوكرانيا "طالما لزم الأمر" مع دعم جهود كييف "لوضع أسس سلام عادل ودائم".
أخبار دولية
وزير الخارجية الأوكراني
دميترو كوليبا
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