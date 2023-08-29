بريطانيا ترجىء تطبيق ضوابط بريكست الحدودية إلى العام 2024

بريطانيا ترجىء تطبيق ضوابط بريكست الحدودية إلى العام 2024

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنها سترجىء إلى كانون الثاني 2024 بدء تطبيق الضوابط الحدودية المرتبطة ببريكست على الأغذية والمنتجات الغذائية الطازجة الآتية من الإتحاد الأوروبي.



وأرجأت المملكة المتحدة تطبيق عمليات التفتيش مرات عدة منذ انسحبت من الإتحاد الجمركي التابع للإتحاد الأوروبي والسوق الموحدة في كانون الثاني 2021، لكن الصادرات البريطانية خضعت للضوابط المفروضة على المنتجات في الإتحاد الأوروبي.



وكان من المقرر أن تبدأ المملكة المتحدة تطبيق الضوابط الجديدة على الواردات بشكل مرحلي على مدى 12 شهرًا إعتبارًا من 31 تشرين الأول هذا العام.



وقالت الحكومة: "بعد الإستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية في القطاع، إتفقت الحكومة على تأجيل تطبيق الضوابط المتبقية الصحية والمتعلقة بصحة النباتات لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى الضوابط الجمركية الكاملة لمنتجات إيرلندا الشمالية غير المؤهلة".



وأضافت أنها ستحدد جدولًا زمنيًا جديدًا لفرض ضوابط إضافية للواردات الآتية من الإتحاد الأوروبي "لمنح الأطراف المعنية وقتًا إضافيًا للإستعداد لعمليات التفتيش الجديدة".