السعودية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة

السعودية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة



أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).



وجاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام في جدة.



وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات ديبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكل من: سانت فنسنت وجزر غرينادين، ودولة ساموا المستقلة، وجمهورية ناورو، وجمهورية كيريباتي، وولايات ميكرونيسيا المتحدة، ودولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة على مستوى سفير غير مقيم وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروعات البروتوكولات اللازمة لذلك.