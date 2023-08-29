توقيف 21 شخصًا في قبرص بعد مواجهات عنيفة بين قبارصة ومهاجرين

أعلنت الشرطة القبرصية الثلاثاء أنها أوقفت 21 شخصًا بعد مواجهات عنيفة دارت بين قبارصة ومهاجرين قرب مدينة بافوس الساحلية حيث بدأت السلطات بترحيل لاجئين سوريين من مجمع سكني.وتتكرر منذ فترة طويلة التوترات بين طالبي لجوء يقيمون في خلوراكاس وأهالي البلدة الواقعة في الطرف الغربي من الجزيرة.وقالت الشرطة الثلاثاء إن المواجهات إندلعت الأحد عندما تخللت تظاهرة مناهضة للمهاجرين أعمال عنف خرب خلالها متظاهرون ممتلكات للاجئين.