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سبعة قتلى في إنهيار مبنى في مخيم للنازحين في نيجيريا

أخبار دولية
2023-08-29 | 17:08
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سبعة قتلى في إنهيار مبنى في مخيم للنازحين في نيجيريا
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سبعة قتلى في إنهيار مبنى في مخيم للنازحين في نيجيريا

سبعة قتلى في إنهيار مبنى في مخيم للنازحين في نيجيريا

قضى سبعة أشخاص وأصيب آخران بجروح بعد أن دمرت أمطار غزيرة مبنى في مخيم للنازحين في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفادت ميليشيا وأحد سكان المخيم الثلاثاء.
     
وانهار فصل دراسي مساء الإثنين في مدرسة ثانوية سابقة يقيم فيها آلاف النازحين في مدينة مونغونو في ولاية بورنو.
     
وقال موسى كاكا لوكالة فرانس برس وهو قيادي في ميليشيا مناهضة للجهاديين إن "سبعة أشخاص قتلوا وأصيب آخران هما حاليًا في المستشفى". 

أخبار دولية

قتلى

نيجيريا

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