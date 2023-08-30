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عسكريون في الغابون يعلنون إلغاء الإنتخابات وحل المؤسسات

أخبار دولية
2023-08-30 | 00:44
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عسكريون في الغابون يعلنون إلغاء الإنتخابات وحل المؤسسات
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عسكريون في الغابون يعلنون إلغاء الإنتخابات وحل المؤسسات

عسكريون في الغابون يعلنون إلغاء الإنتخابات وحل المؤسسات

أعلنت مجموعة تضم أكثر من عشرة ضباط في الغابون الأربعاء في بيان تلي عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الإنتخبات وحل كل مؤسسات الجمهورية.
     
وقال العسكريون الذين أكدوا أنه يتحدثون بإسم "لجنة المرحلة الإنتقالية وإعادة المؤسسات": "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الإجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى، قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

وخلال هذا الإعلان، سمح صحافيو وكالة فرانس برس إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في العاصمة ليبرفيل.
 

أخبار دولية

عسكريون

الغابون

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