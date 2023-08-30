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الدفاعات الجوية في كييف تصد الهجوم "الأكثر قوة" على المدينة منذ الربيع

الإدارة العسكرية: كييف لم تشهد هجوما بمثل هذه القوة منذ الربيع

أفادت الإدارة العسكرية لكييف الأربعاء بأن الدفاعات الجوية دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخا في سماء العاصمة الأوكرانية، واصفة الهجوم بأنه "الأكثر قوة" الذي يستهدف المدينة منذ الربيع.



وكتبت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تلغرام: "لم تشهد كييف هجوما بمثل هذه القوة منذ الربيع... بالاجمال، دمر أكثر من 20 هدفا معاديا بواسطة قوات الدفاع الجوي".