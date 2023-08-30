مقتل شخصين في كييف جراء قصف صاروخي إستهدف العاصمة الأوكرانية

مقتل شخصين في كييف جراء قصف صاروخي إستهدف العاصمة الأوكرانية



أفادت الإدارة العسكرية المحلية في كييف الأربعاء بأن شخصين قتلا جراء تساقط حطام ناتج عن هجوم صاروخي إستهدف العاصمة الأوكرانية.



وكتب سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق تليغرام: "نتيجة لتساقط الحطام في منطقة شيفتشينكيفسكي في كييف، لقي شخصان مصرعهما، وفق تقارير أولية".



وأشار إلى أن شخصًا آخر أصيب بجروح ويخضع حاليًا للعلاج.