تعرّض مطار في شمال غرب روسيا لهجوم بالطائرات المسيّرة

أعلن مسؤول اقليمي روسي في وقت مبكر الأربعاء أن مطارا في مدينة بسكوف في شمال غرب روسيا يتعرض لهجوم بالطائرات المسيّرة وتعمل القوات العسكرية الروسية على صده.



وأفاد الحاكم الإقليمي ميخائيل فيديرنيكوف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "وزارة الدفاع تصد هجوما بطائرات مسيّرة في مطار بسكوف"، مرفقا منشوره بمقطع فيديو لحريق هائل مع أصوات انفجارات وصفارات إنذار في الخلفية.