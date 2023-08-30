إيلون ماسك يرفع الحظر عن الإعلانات السياسية على منصة "إكس"

إيلون ماسك يرفع الحظر عن الإعلانات السياسية على منصة "إكس"

رفع إيلون ماسك الثلاثاء الحظر عن الإعلانات السياسية الذي فرضته إدارة "تويتر" السابقة بهدف مكافحة التضليل الإعلامي قبل استحواذه على المنصة وتغيير إسمها إلى "إكس".



وجاء السماح بنشر الدعاية السياسية التي يحتمل أن تكون مضللة على منصة "إكس" بعد أقل من أسبوع على عودة الرئيس السابق دونالد ترامب للنشر عليها من جديد للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2021.



ونشر ترامب على حسابه صورته موقوفًا بعد اعتقاله في جورجيا، في إشارة إلى عودته للمنصة التي كانت آلة الدعاية المفضلة لديه خلال سنواته في البيت الأبيض.



وكان تويتر قد علق حساب ترامب بشكل دائم بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني باعتبار أنه انتهك سياسة المنصة حول تمجيد العنف.



وأعاد ماسك الذي اشترى المنصة العام الماضي تفعيل حساب الرئيس السابق في تشرين الثاني 2022، لكن ترامب لم ينشر شيئًا حينها وفضل متابعة التواصل مع أنصاره على منصته الخاصة "تروث سوشال".