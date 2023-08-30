روسيا تعلن تدمير أربعة زوارق عسكرية أوكرانية تحمل جنودا في البحر الأسود

أعلنت روسيا أن قواتها دمرت أربعة زوارق عسكرية أوكرانية تحمل على متنها نحو 50 جنديا في البحر الأسود.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تليغرام إن طائرة تابعة لها "دمرت أربعة زوارق عسكرية فائقة السرعة تحمل مجموعات إنزال من القوات الخاصة الأوكرانية يبلغ إجمالي عديدها نحو 50 شخصا" في البحر الأسود قرابة منتصف الليل بتوقيت موسكو (21,00 ت غ).