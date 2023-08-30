كندا تحذر أعضاء مجتمع الميم من السفر إلى الولايات المتحدة

حذرت الحكومة الكندية الثلاثاء أعضاء مجتمع الميم الذين يخططون لزيارة الولايات المتحدة من أنهم قد يتعرضون للخطر في بعض مناطق البلاد، وطلبت منهم التحقق من قوانين الولاية والقوانين المحلية قبل السفر.وأرفق التحذير برابط يقود لموقع إلكتروني حكومي يؤكد على أن بعض السلطات القضائية الأجنبية قد تستهدف الأشخاص على أساس ميولهم أو هويتهم الجنسية.ويتم نشر مثل هذه التحذيرات عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني "غلوبال أفيرز كندا"، وعادة ما تكون مخصصة للبلدان المعروفة بانتهاكات حقوق المثليين مثل روسيا ومصر وأوغندا.وتركز تحذيرات السفر في كندا عمومًا على المخاطر المرتبطة بعدم الإستقرار السياسي أو الكوارث الطبيعية.