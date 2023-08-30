إعادة انتخاب علي بونغو رئيسا للغابون بنسبة 64,27 في المئة من الأصوات

أعيد انتخاب علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % في المئة من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة الانتخابات.



وتفوق بونغو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30,77 % فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56,65 %.