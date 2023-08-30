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إعادة انتخاب علي بونغو رئيسا للغابون بنسبة 64,27 في المئة من الأصوات
أخبار دولية
2023-08-30 | 00:03
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إعادة انتخاب علي بونغو رئيسا للغابون بنسبة 64,27 في المئة من الأصوات
أعيد انتخاب علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % في المئة من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة الانتخابات.
وتفوق بونغو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30,77 % فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56,65 %.
أخبار دولية
انتخاب
علي بونغو
الغابون
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