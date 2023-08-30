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أربعة قتلى و48 مفقودًا بعد أمطار غزيرة في الصين
أخبار دولية
2023-08-30 | 01:12
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أربعة قتلى و48 مفقودًا بعد أمطار غزيرة في الصين
أربعة قتلى و48 مفقودًا بعد أمطار غزيرة في الصين
قضى أربعة أشخاص وفقد عشرات آخرون في أمطار غزيرة إنهالت على جنوب غرب الصين الأسبوع الماضي، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وقالت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة إن العواصف تسببت بفيضانات كبيرة غمرت خصوصًا مصنعًا للفولاذ يعمل فيه أكثر من 200 شخص.
وأضافت المحطة أنه "إلى الآن، أحصيت وفاة أربعة أشخاص في الفيضانات فيما لا يزال 48 آخرون في عداد المفقودين،" موضحة أن عمليات الإغاثة تتواصل.
أخبار دولية
قتلى
أمطار
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