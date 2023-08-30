العسكريون في الغابون يعلنون "إغلاق الحدود حتى إشعار آخر"

أعلنت مجموعة مؤلفة من نحو 12 عسكريا غابونيا الأربعاء إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر في بيان تلي عبر محطة "غابون 24".



وقال إحد هؤلاء العسكريين متحدثا باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات": "الحدود مغلقة حتى إشعار آخر".