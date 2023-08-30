إدخال 11 شخصا إلى المستشفى بعد مطبات جوية واجهت رحلة في طريقها إلى أتلانتا

أدخل 11 شخصا من ركاب وأفراد طاقم إلى المستشفى الثلاثاء إثر اضطرابات جوية قوية خلال رحلة لشركة "دلتا" للطيران بين ميلانو وأتلانتا على ما ذكرت الشرطة.



وقال متحدث باسم شركة دلتا: "يعمل أفراد فريق "دلتا كير" على التواصل مع الركاب على رحلة دلتا 175 التي واجهت اضطرابات جوية قبل أن تهبط بسلام في اتلانتا الثلاثاء".



وأضاف: "أولويتنا هي الاهتمام بالركاب وأفراد الطاقم الذين أصيبوا بجروح".



ولم يتضح العدد الإجمالي للركاب البالغ عددهم 151 وأفراد الطاقم الـ14 الذين أصيبوا بجروح، إلى جانب الـ11 شخصا الذين استدعت إصابتهم إدخالهم المستشفى. ولم تعرف كذلك خطورة الإصابات.



ويتوقع أن يضرب الإعصار إداليا القوي الذي يترافق مع رياح عاتية، ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة الأربعاء فيما تهب عاصفة فرانكلين أيضا فوق المحيط الأطلسي.



إلا أن شركة دلتا وهيئة الطيران المدني الأميركية، احجمتا عن القول إن الاضطرابات ناجمة عن العاصفتين.



وقال متحدث باسم الإدارة الفدرالية للطيران لوكالة فرانس برس إن تحقيقا سيفتح بالحادث الذي وقع على بعد 64 كيلومترا من مطار أتلانتا.



ويفيد علماء بأن هذا النوع من المطبات الجوية التي يصعب توقعها وتسجل حتى عندما يبدو أن الطقس جيد وعلى علو يفوق 15 ألف قدم، ستصبح أكثر تواترا بسبب التغير المناخي.