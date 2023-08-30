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انزلاقات أرضية تدمر منازل في شرق سويسرا

أخبار دولية
2023-08-30 | 02:58
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انزلاقات أرضية تدمر منازل في شرق سويسرا
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انزلاقات أرضية تدمر منازل في شرق سويسرا

اجتاحت انزلاقات أرضية أعقبت أياما من الأمطار الغزيرة قرية في سويسرا الثلاثاء ملحقة أضرارا كبيرة بستة منازل من دون أن توقع إصابات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
     
واجتاحت السيول قرية شفاندن بأقصى الشرق السويسري قرابة الساعة 5,30 بعد الظهر (15,30 ت غ)، على ما ذكرت وكالة الأنباء كيستون-إيه تي إس نقلا عن شرطة كانتون غلاروس.
     
وتدفقت كميات كبيرة من الوحول والصخور ومخلفات أخرى على سفح الجبل زارعة الخراب على امتداد 400 متر وتدمر أو تغمر ستة منازل، بحسب التقرير.
     
وتكرر المشهد بعد بضع ساعات.
     
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الكثير من وسائل الإعلام السويسرية السيول البنية اللون العارمة وهي تجرف الأشجار وتدمر هياكل وسط صراخ عدد من الأشخاص.
     
وقالت الشرطة إنها لم تتبلغ بوقوع إصابات، وفق وسائل الإعلام، مضيفة أن سلطات البلدية أخلت المنطقة.
     
ولم ينته بعد المسح الكامل للأضرار.
     
وقالت ديانا ريستيك (26 عاما) المقيمة في المنطقة لصحيفة بليك: "يتم إجلاؤنا. يتعين علينا المغادرة وإيجاد مكان آخر للنوم".
     
,شهدت المنطقة نفسها كارثة مشابهة قبل أسبوع ما دفع بالسلطات إلى إخلاء خمسة منازل ومؤسستين وسط مخاوف على سلامة الأهالي، وفق كيستون-إي تي إس.
     
وحتى الآنK لم يُسمح للأهالي بالعودة، على ما قال المتحدث باسم شرطة غلاروس ريتشارد شميت للوكالة.
     
وبعد انزلاق التربة الثلاثاء سيوسع نطاق منطقة الإخلاء ليشمل 100 شخص آخرين، وفق التقرير.

أخبار دولية

انزلاقات أرضية

سويسرا

الأمطار

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