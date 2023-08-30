أوكرانيا تعلن إسقاط 28 صاروخًا و15 مسيرة متفجرة

أعلنت أوكرانيا الأربعاء أن قواتها أسقطت أكثر من 28 صاروخًا روسيًا و15 مسيرة متفجرة ليلًا في أحد أكبر الهجمات الجوية على البلاد منذ أسابيع.وقال سلاح الجو في بيان إنه تم إسقاط 28 صاروخ كروز و15 مسيرة متفجرة، مضيفًا أن القوات الروسية أطلقت 44 مقذوفة في المجموع.