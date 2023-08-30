قرغيزستان تنقل من سوريا نحو مئة من نساء وأطفال الجهاديين

أعلنت قرغيزستان الأربعاء إعادة مئة من نساء وأطفال الجهاديين من مخيمات اعتقال في سوريا، في ثالث عملية من نوعها يقوم بها هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، المنطقة التي انضم منها آلاف المواطنين إلى التنظيمات الجهادية.وقالت وزارة خارجية قرغيزستان في بيان: "في 30 آب 2023، تم نقل 31 امرأة و64 طفلا من رعايا قرغيزستان من سوريا" بدون تحديد عدد مواطنيها الذين لا يزالون في هذه المخيمات في شمال شرق سوريا.وأضافت الوزارة أن قرغيزستان "ممتنة للولايات المتحدة لمساعدتها الكاملة ودعمها اللوجستي" في هذه العملية.وهذه الدولة الجبلية والفقيرة حليفة لروسيا وتحدث تقاربا مع الصين أيضا.وشكرت أيضا منظمة يونيسف والصليب الأحمر.وهذه هي عملية الإعادة الثالثة لرعايا من قرغيزستان من سوريا أو العراق بعد عمليتين في آذار 2021 (79 طفلا) وفي شباط 2023 (59 امرأة وطفلا).