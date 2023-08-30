ماكرون يؤكد للعراق عزمه على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتل عسكريين فرنسيين

ماكرون يؤكد للعراق عزمه على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتل عسكريين فرنسيين

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق عزمه على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية خلال إتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد مقتل ثلاثة عسكريين فرنسيين في آب على ما أعلن قصر الإليزيه الأربعاء.



وأكد ماكرون للسوداني "إلتزام فرنسا مواصلة مكافحة داعش وإلتزامها الحازم في إطار التحالف الدولي إلى جانب الحكومة العراقية وحكومة كردستان العراق وقوات سوريا الديموقراطية فضلًا عن دعمها للشعب العراقي ولا سيما في المناطق المحررة من داعش،" على ما أضافت الرئاسة الفرنسية.



وأتى الإتصال الهاتفي الثلاثاء بعد ساعات على إعلان مقتل عنصر من القوات الفرنسية الخاصة خلال عملية لمكافحة الحركات الجهادية دعمًا للجيش العراقي. وجرح أربعة عسكريين فرنسيين آخرين خلال العملية.



وسبق أن قتل جنديان فرنسيان آخران في ظروف مختلفة خلال آب.

