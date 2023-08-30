إرتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في طاجيكستان إلى 21 شخصًا

إرتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في طاجيكستان إلى 21 شخصًا

إرتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في وسط طاجيكستان إلى 21 شخصًا بعدما كانت 13 الإثنين، على ما أعلنت السلطات الأربعاء، في أحدث كارثة طبيعية تضرب هذه الجمهورية الجبلية الواقعة في آسيا الوسطى.



وسجلت تلك الوفيات في ثلاث بلدات قريبة من العاصمة دوشانبي بعدما تسببت الأمطار الغزيرة يومي الأحد والإثنين في حدوث فيضانات وإنزلاقات تربة وسيول طينية.



وقالت ناطقة بإسم لجنة حالات الطوارىء في طاجيكستان لوكالة فرانس برس: "هناك 21 قتيلًا"، فيما كانت حصيلة القتلى السابقة التي أعلنت الإثنين 13 شخصًا.