عشرة قتلى في قمع تظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية

قتل عشرة أشخاص على الأقل في قمع الجيش قبل أن تبدأ لتظاهرة مناهضة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية نظمت بدعوة من طائفة دينية، على ما أفاد منظمون ومصادر إستشفائية.وقال مولكيا ماريغان أحد مسؤولي الطائفة المنظمة للمسيرة: "هاجم الجيش الكونغولي مقر إذاعتنا ومعبدنا وقتل ستة أشخاص".وأفادت مصادر إستشفائية بأن المستشفيات إستقبلت 33 جريحًا توفي ثلاثة منهم متأثرين بإصابتهم.وقال شهود ورئيس بلدية المدينة أن أفرادًا من الطائفة سحلوا شرطيًا.