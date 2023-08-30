وزير الخارجية التركي يزور روسيا الخميس

أعلنت موسكو الأربعاء أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيستقبل الخميس نظيره التركي حقان فيدان في زيارة تستمر يومين، فيما ينتظر أن يعقد الرئيسان الروسي والتركي لقاء قريبا.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لصحافيين إنه "من 31 آب وحتى 1 أيلول سيقوم وزير الخارجية التركي بزيارة عمل الى موسكو للبحث في سلسلة واسعة من المواضيع".



وتأتي هذه الزيارة بعد ستة أيام على زيارة فيدان الى كييف حيث أجرى محادثات مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.