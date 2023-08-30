روسيا تتابع "بقلق شديد" الوضع في الغابون

أعلن الكرملين الأربعاء أنه يتابع الوضع في الغابون "بقلق شديد" فيما يجري انقلاب عسكري في البلاد وتم وضع الرئيس علي بونغو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء لصحافيين في موسكو إن "الوضع في الغابون يثير قلقا شديدا" و"نحن نراقب ما يحصل عن كثب".



وقد أعلن عسكريون الأربعاء "إنهاء النظام القائم" في الغابون بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السبت التي كرست فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.



ووضع رئيس الغابون "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، على ما أعلن الأربعاء العسكريون الذين نفّذوا الانقلاب صباحا.