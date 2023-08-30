وزير الخارجية الإيراني غادر طهران متوجهاً إلى دمشق

غادر وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان طهران متوجهاً إلى دمشق للقاء كبار المسؤولين في سوريا، حيث سيتم مناقشة وتبادل مختلف أبعاد وقضايا العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.



ويذكر أن زيارة وزير الخارجية الايرانية الى لبنان تم تأجيلها الى غد الخميس.