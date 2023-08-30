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رئيس الغابون علي بونغو يدعو في مقطع فيديو "أصدقاءه" إلى "رفع أصواتهم" بعد الانقلاب (فيديو)
أخبار دولية
2023-08-30 | 09:24
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رئيس الغابون علي بونغو يدعو في مقطع فيديو "أصدقاءه" إلى "رفع أصواتهم" بعد الانقلاب (فيديو)
دعا رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بعد تنفيذ عسكريين انقلابا الأربعاء ،"جميع الأصدقاء" إلى "رفع أصواتهم"، وذلك في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال بونغو في الفيديو الذي ظهر فيه جالسا على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق: "أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي"، مؤكّدا أنه في "منزله".
وأضاف بونغو في الفيدي:و "ابني في مكان وزوجتي في مكان آخر، وأنا في منزلي ولا يحدث شيء، لا أعرف ما يحدث. أطلب منكم رفع أصواتكم".
و"أوقف" ابنه نور الدين بونغو فالنتان مع ستة آخرين من المستشارين المقربين لبونغو بتهم "الخيانة العظمى واختلاس الأموال العامة والتزوير"، وفق ما أعلن الانقلابيون نهاية الصباح.
ولم يذكر العسكريون شيئا عن مصير زوجته الفرنسية الغابونية سيلفيا بونغو أونديمبا.
أخبار دولية
رئيس الغابون علي بونغو
الغابون
التالي
إعادة انتخاب علي بونغو رئيسا للغابون بنسبة 64,27 في المئة من الأصوات
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