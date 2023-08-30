وزير الخارجية الأوكراني: السيطرة على قرية روبوتين "تفتح الطريق" جنوبا باتّجاه القرم

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن سيطرة قوات بلاده على روبوتين هذا الأسبوع سيسمح لها بالتقدّم بشكل أكثر سهولة جنوبا باتّجاه القرم، وفق خطاب ألقاه ونشر الأربعاء.وقال كوليبا خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى باريس: "بعدما رسّخنا وجودنا في أطراف روبوتين، نشقّ طريقنا إلى توكماك وأخيرا ميليتوبول والحدود الإدارية مع القرم".