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أول قطار ترانزيت روسي - سعودي يصل الى بندر عباس في جنوب ايران

أخبار دولية
2023-08-30 | 10:11
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أول قطار ترانزيت روسي - سعودي يصل الى بندر عباس في جنوب ايران
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أول قطار ترانزيت روسي - سعودي يصل الى بندر عباس في جنوب ايران

أعلن رئيس المديرية العامة لسكك الحديد في محافظة هرمزکان علي رضا نصيري برزانده أن أول قطار ترانزیت يحمل بضائع روسية إلى السعودية وصل إلى ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوب ايران.

وأكد نصيري برزاندة، في مقابلة مع مراسل وكالة إرنا اليومن أن أول قطار ترانزیت يضم 28 عربة و36 حاوية بطول 40 قدمًا يحمل بضائع إلى ايران دخل من حدود إنتشه برون في محافظة کلستان ووفقًا للجدول الزمني المحدد، تم تسليمه إلى الوجهة التي أعلن عنها مالك البضائع لتفريغها.

وأوضح أنه سيتم تفريغ هذه الشحنة ونقلها إلى مدينة جدة السعودية بعد استكمال الإجراءات الجمركية.

واكد رئيس المديرية العامة لسكك الحديد في هرمزکان أن اختيار طريق بندر عباس لعبور البضائع من روسيا إلى السعودية يؤدي إلى زيادة الإيرادات الجمركية للبلاد وجعل وجهات التفريغ والتحميل أكثر نشاطا وتعزيز النقل السككي وزيادة حصته في عبور البضائع وتقليل مخاطر النقل البري.

واشار إلى أنه بالإضافة إلى الأهمية والفوائد الاقتصادية، فإن استمرار المخطط لطريق العبور هذا يوضح الاتجاه الاقتصادي الصحيح والسلطة في السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة ويوضح رسالة الأمن الشامل وترابط المصالح المشتركة لمختلف دول بحر قزوين إلى الخليج الفارسي.

أخبار دولية

قطار ترانزيت روسي - سعودي

بندر عباس

ايران

السعودية

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